Рига, 24 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В цвета национального флага России выкрасили название одного из районов Риги — Болдерая, которое находится на въезде, его жители. Фотографии этого 24 сентября распространяются в латвийских сегментах соцсетей.

Флаг России

Также латвийские СМИ уточняют, что после этого власти района послали служащих закрасить название белой краской и сообщили об этом в полицию района.

При этом также в соцсетях появилась видеозапись, на которой подъехавший к закрашивающим название на мотоцикле местный житель скандирует: «Слава России!» и «Ахмат — сила!».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне возглавляемая националистическими объединениями и партиями Рижская дума расширила список объектов советского периода, подлежащих сносу или деформации.