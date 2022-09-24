Севастополь, , 12:56 — REGNUM Иностранные наблюдатели прибыли в Севастополь, чтобы оценить ход голосования на референдумах о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, 24 сентября.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наблюдателям демонстрируют ход голосования, знакомят с избирательным процессом на референдуме. Ожидается, что иностранные наблюдатели посетят все четыре избирательных участка, об этом сообщил «Легендарный 24».

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР проходит с 23 по 27 сентября. Голосование организовано и в российских регионах, где проживают вынужденные переселенцы, в том числе в Севастополе.