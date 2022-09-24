Москва, , 12:55 — REGNUM Многие региональные и муниципальные депутаты партии «Единая Россия» приняли решение участвовать в СВО добровольцами.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова, которая также возглавляет Медвежьегорскую ЦРБ.

От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата от «Единой России» — Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения — Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района — Артем Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района - Александр Немец.

В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Сергей Мишин.