24 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына о том, что Анкара не признает итоги референдумов, которые проходят на освобожденных от нацистов территориях бывш. УССР.

Мирослава Романенко, , 13:39 — REGNUM Анкара не признает итоги референдумов, которые проходят на освобожденных от нацистов территориях бывш. УССР. Соответствующее заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил о том, что Турция не признала воссоединение Крыма с Россией и позиция Анкары с 2014 года не изменилась.

«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на [территории б. УССР]. Наша позиция не изменилась с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет [киевского режима]», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Заявление представителя Эрдогана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что хоть Турция и партнер России, но надежды на их признание итогов референдума не было. Кроме того, иные подчеркнули, что главное — это защита соотечественников в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях б. УССР, а не признание третьих стран.

«Мнение Турции меньше всего волнует», — написал Сан.

«Так и турецкий Северный Кипр никто не признал», — добавил Мин Ласт.

«Ой, начхать…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Все логично. Северный Кипр Россия не признает, Турция тоже не признает… Это не мешает вести дела», — отметил Alexey J.

«Турция и без того очень ненадёжный партнёр, им бы только заработать на российских туристах, да помидоры продать…» — прокомментировал Alexander W.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Турки ещё те партнёры… Надеюсь, что наши правители не особенно рассчитывают на их благорасположение к России… У нас два союзника — наши армия и флот! Вот на них и надо рассчитывать и их беречь», — пишет Ольга Х.

«Да уже все равно, кто признает, кто нет. России все равно на их мнение, мы делаем то, что считаем нужным для защиты своих соотечественников», — написала Лариса Д.

«Сколько можно кормить турецкую экономику нашими туристами?! Если уж делать это, то только в ответ на что-то полезное для России! Прекратили поставки беспилотников [киевскому режиму] — разрешили на пару месяцев ездить отдыхать…» — отреагировал Alex I.

«Так сезон-то курортный заканчивается. Можно и покуражиться. А если серьёзно, то мы ведь не знаем договоренностей «за закрытыми дверями. Сказал и ладно, а караван-то идет», — добавил Андрей В.

«А кто просит? Нам плевать! Зато Великая Россия признает, а это главное!» — комментирует Сабина.

«Почему когда слышу фамилию Эрдоган, эхо всегда доносит слово «предательство», — смеется Vera G.

«А мы и не надеялись на преданность турков…» — пишет Ольга Б.

«А разве можно туркам верить?! Верит только тот, кто плохо историю Руси и России знает!» — не понимает Abcd 123.

«Проходили уже… Помидоры девать некуда будет — признает… Хотя, по большому счету нам вообще плевать на их признание… Люди важнее…» — отметил Добрый Волк.

«Пара усатых играет похоже. Лукашенко тоже долго пытался сидеть на двух стульях. Эрдоган тоже пока не определился со стороной. А так-то Турция — один из самых крупных членов НАТО. Крутятся как могут…» — прокомментировал НЕ_Мороз.

«Да с высокой колокольни на всех, признают — не признают. Главное, что люди хотят жить в России!» — добавил Сомали.

«А нам надо прислушиваться к мнению посторонних? Это наши русские люди! Это наши русские земли! И мнение посторонних не имеет для нас значения… То ли ещё будет!» — подытожил Murzik M.