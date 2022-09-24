Якутск, 24 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Все, кто в ходе частичной мобилизации были ошибочно призваны на специальную военную операцию в защиту Донбасса, будут возвращены домой. Глава Якутии Айсен Николаев поручил строго соблюдать указ президента России Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Sakha.gov.ru Глава Якутии Айсен Николаев

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Николаев на совещании по вопросам частичной мобилизации 24 сентября отметил, что есть случаи, когда под призыв попадают те, кто не должен. Например, были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырёх детей до 16 лет.

«Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии поручил усилить взаимодействие между органами местного самоуправления и военными комиссариатами.

Семьи, мужчины из которых были мобилизованы для участия в спецоперации, получат по указу Айсена Николаева единовременную выплату в сумме 200 тыс. рублей.

«Предлагаю освободить от платы за посещение детских садов в период мобилизации родителя, обеспечить бесплатным питанием учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях в период мобилизации родителя, предоставлять бесплатные путёвки в детские оздоровительные лагеря», — дал поручение глава Якутии.

Помимо этого Айсен Николаев поручил проработать вопрос заключения договоров на целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счёт средств бюджета Якутии, установления повышенных стипендий для обучения в вузах и ссузах для детей из семей участников спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, враг стоит на пороге и действительно угрожает целостности России. Об этом заявил председатель республиканской общественной спортивной организации «Славутич», президент Федерации самбо Якутии, член Общественной палаты республики Вячеслав Литавин.