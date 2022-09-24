Токио, , 12:49 — REGNUM Aniplex выложила в Сеть сразу несколько новых тизеров будущего аниме-сериала на основе популярной игры NieR: Automata. Об этом 24 сентября сообщает портал Gematsu.

Аниме-сериал NieR: Automata Ver1.1a Скриншот из трейлера

Компания опубликовала два коротких тизер-трейлера, а также представила постеры, на которых изображены андроиды 2B и 9S. Шоу получило название NieR: Automata Ver1.1a, его премьера состоится в январе 2023 года.

Напомним, оригинальная ролевая экшн-игра NieR: Automata вышла 23 февраля 2017 года на PlayStation 4, релиз на ПК состоялся 17 марта 2017-го, на Xbox One — 26 июня 2018-го. Проект был хорошо принят геймерами и критиками, и получил высокие оценки на известном рейтинговом сайте Metacritic.

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