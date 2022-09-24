Донецк, 24 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:40 — н.п. Орловка — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую и Макеевку.