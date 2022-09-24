Мелитополь, Бывш. УССР, , 12:45 — REGNUM Приехавший в Мелитополь на референдум о присоединении Запорожской области к РФ международный наблюдатель из ФРГ, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил, что голосование организовано прозрачно, а по возвращении на родину он намерен рассказать об этом СМИ.

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«Все очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время», — передает его слова РИА Новости.

По его словам, провокационные действия Киева не могут не влиять на избирательный процесс Запорожской области. Он также заверил, что по возвращении в ФРГ намерен рассказать обо всем СМИ.

«Расскажу им, что я был здесь, что я здесь видел. Это уже не первое мое участие в выборах в качестве международного наблюдателя. Я всегда по возвращении провожу своего рода брифинг», — отметил он.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.