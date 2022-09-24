Нальчик, , 12:43 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 24 сентября подпишет указ о дополнительных региональных социальных гарантий лицам, призванным на военную службу по мобилизации в регионе. Он написал 24 сентября в своём телеграм-канале.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал глава республики, такие социальные гарантии были проработаны властями региона по итогам проведенного накануне Совбеза республики по реализации указа президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

«Соответствующий указ подпишу сегодня. Так, военнослужащим, призванным Военным комиссариатом республики по мобилизации будут предоставляться следующие меры дополнительной социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы — 25 000 рублей», — написал он в своём сообщении.

Также Коков уточнил, что при ранении в зависимости от степени тяжести будет выплачиваться от 100 до 300 тысяч рублей, а в случае гибели военнослужащего их родные получат по 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Жители Адыгеи, заключившие контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы и мобилизованные лица, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей