Нальчик, 24 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 24 сентября подпишет указ о дополнительных региональных социальных гарантий лицам, призванным на военную службу по мобилизации в регионе. Он написал 24 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Как указал глава республики, такие социальные гарантии были проработаны властями региона по итогам проведенного накануне Совбеза республики по реализации указа президента России Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

«Соответствующий указ подпишу сегодня. Так, военнослужащим, призванным Военным комиссариатом республики по мобилизации будут предоставляться следующие меры дополнительной социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы — 25 000 рублей», — написал он в своём сообщении.

Также Коков уточнил, что при ранении в зависимости от степени тяжести будет выплачиваться от 100 до 300 тысяч рублей, а в случае гибели военнослужащего их родные получат по 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Жители Адыгеи, заключившие контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы и мобилизованные лица, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей