Херсон, Бывш. УССР, , 12:41 — REGNUM ВСУ продолжают обстреливать Херсонскую область, подтверждая свою террористическую принадлежность. Об этом 24 сентября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Второй день референдума. Все идет по плану, независимо от того, что нацисты пытаются обстреливать территорию Херсонской области, не понимая, что теперь мы воспринимаем любые обстрелы, как уничтожение, поражение, убийства, что еще раз подтверждает их террористическую принадлежность к новому неонацизму», — отметил он.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.