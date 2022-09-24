Калуга, 24 сентября 2022, 12:45 — REGNUM Памятник «Пограничникам всех поколений» работы скульптора Светланы Фарниевой планируется установить в Калуге в районе площади Победы. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного архитектора Калуги Алексея Комова.
В новом памятнике отражается преемственность поколений и верность идеалам служения Отечеству. Сейчас основные производственные процессы проходят над стелой будущего памятника, где будет закреплён рельеф, изображающий два поколения защитников государственной границы: слева советский воин, справа современный российский на страже единства времени и пространства нашей Родины, что подчёркнуто гербами двух эпох на пограничном столбе сзади.
Монтаж и торжественное открытие памятника пограничникам в Калуге запланировано на десятые числа октября.
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