Калуга, 24 сентября 2022, 12:45 — REGNUM Памятник «Пограничникам всех поколений» работы скульптора Светланы Фарниевой планируется установить в Калуге в районе площади Победы. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного архитектора Калуги Алексея Комова.

Рельеф будущего памятника пограничникам
Рельеф будущего памятника пограничникам
Страница главного архитектора Калуги Алексея Комова в социальной сети «ВКонтакте»

В новом памятнике отражается преемственность поколений и верность идеалам служения Отечеству. Сейчас основные производственные процессы проходят над стелой будущего памятника, где будет закреплён рельеф, изображающий два поколения защитников государственной границы: слева советский воин, справа современный российский на страже единства времени и пространства нашей Родины, что подчёркнуто гербами двух эпох на пограничном столбе сзади.

«Лаконичность форм отсылает к русской художественной традиции в духе монументальных знаков на Бородинском поле и героям Крымской войны в Севастополе. Высота обелиска — три с половиной метра, фигур — в человеческий рост. Доминирующий белый в цветовом решении позволит деликатно вписать небольшой монумент в тематический комплекс, сложившийся в районе площади Победы. Инициаторы знакового памятника — ветераны пограничной службы, которые вместе с сотрудниками и ветеранами ФСБ России выступили консультантами для авторов, чтобы досконально соблюсти все тонкости образов, вплоть до деталей амуниции воинов», — отметил Алексей Комов.

Монтаж и торжественное открытие памятника пограничникам в Калуге запланировано на десятые числа октября.

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