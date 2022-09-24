Калуга, 24 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Памятник «Пограничникам всех поколений» работы скульптора Светланы Фарниевой планируется установить в Калуге в районе площади Победы. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного архитектора Калуги Алексея Комова.

Страница главного архитектора Калуги Алексея Комова в социальной сети «ВКонтакте» Рельеф будущего памятника пограничникам

В новом памятнике отражается преемственность поколений и верность идеалам служения Отечеству. Сейчас основные производственные процессы проходят над стелой будущего памятника, где будет закреплён рельеф, изображающий два поколения защитников государственной границы: слева советский воин, справа современный российский на страже единства времени и пространства нашей Родины, что подчёркнуто гербами двух эпох на пограничном столбе сзади.

«Лаконичность форм отсылает к русской художественной традиции в духе монументальных знаков на Бородинском поле и героям Крымской войны в Севастополе. Высота обелиска — три с половиной метра, фигур — в человеческий рост. Доминирующий белый в цветовом решении позволит деликатно вписать небольшой монумент в тематический комплекс, сложившийся в районе площади Победы. Инициаторы знакового памятника — ветераны пограничной службы, которые вместе с сотрудниками и ветеранами ФСБ России выступили консультантами для авторов, чтобы досконально соблюсти все тонкости образов, вплоть до деталей амуниции воинов», — отметил Алексей Комов.

Монтаж и торжественное открытие памятника пограничникам в Калуге запланировано на десятые числа октября.