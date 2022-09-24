Мелитополь, Бывш. УССР, , 12:38 — REGNUM Глава Мелитополя Галина Данильченко проголосовала на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.

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«Для меня это огромный праздник, как и для всех жителей нашего города, всей области, да и всех освобожденных территорий. Мы очень ждали день, когда сможем отдать голос за то, чтобы вернуться в свою семью, стать братским народом с Россией. Мы верим в наше будущее, верим, что будем жить в безопасной стране. … Это исторический важный момент для нас для всех», — отметила она.

Референдум по вопросу о вхождении в состав РФ стартовал 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.