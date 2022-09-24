Донецк, , 12:30 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую и Макеевку. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:40 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм. 12:20 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 м», — отмечается в сообщении.

Ранее мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.

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