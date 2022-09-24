Майкоп, 24 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Жители Адыгеи, заключившие контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы и мобилизованные лица, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом 24 сентября говорится в постановлении правительства республики, обнародованном на официальном сайте администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Установить в 2022 году единовременную денежную выплату в размере 100 000 рублей <…> гражданам, постоянно или преимущественно проживающим на территории Республики Адыгея, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы в Майкопском артиллерийском дивизионе имени Хусена Андрухаева, формируемом войсковой частью №13 714, убывающим в зону проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и [б. УССР]; а также гражданам, постоянно или преимущественно проживающим на территории Республики Адыгея, убывающим на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ», — говорится в документе.

Также указывается, что такая единовременная выплата будет назначаться и выплачиваться региональным министерством труда и социального развития. При этом уточняется, что это постановление распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что мобилизованным в ряды Вооружённых сил РФ жителям региона будет выплачиваться единовременно по 100 тысяч рублей.