Кембридж, Великобритания, , 12:27 — REGNUM Ninja Theory успокоила поклонников Senua’s Saga, которые стали высказывать опасения по поводу того, что при озвучивании второй игры серии студия может использовать голоса, созданные искусственным интеллектом. Об этом 24 сентября сообщает портал Wccftech.

Игра Senua's Saga: Hellblade II Скриншот с YouTube

Геймеры обратили внимание, что ранее СМИ в контексте обсуждения Senua’s Saga: Hellblade II упомянули компанию Altered AI, которая специализируется на разработке ИИ, генерирующего человеческую речь. Отвечая в соцсети на вопрос фаната, Ninja Theory пояснила, что использует технологию Altered AI только на ранних этапах разработки для создания «заполняющего контента», позволяющего предварительно оценить созданные сцены. Они подчеркнули, что позже к озвучиванию игры привлекаются профессиональные актёры.

Напомним, оригинальная игра Hellblade: Senua’s Sacrifice вышла 7 августа 2017 года на ПК и PlayStation 4, позже она была портирована на Xbox One и Nintendo Switch. Ninja Theory анонсировала сиквел 13 декабря 2019 года, пока разработчики не назвали даже примерные сроки релиза Senua’s Saga: Hellblade II. Игра создаётся на основе «движка» Unreal Engine 5.

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