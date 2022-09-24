Вашингтон, 24 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задействует космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» для наблюдения за экспериментом DART по изменению орбиты астероида. Об этом сообщает портал Space.com.

Nasa Астероид

Запуск аппарата DART состоялся в ноябре 2021 года. Сейчас этот космический аппарат приближается к двойному астероиду Дидим, который и является целью миссии. Планируется, что аппарат DART совершит преднамеренное столкновение с астероидом, чтобы провести эксперимент по изменению его орбиты.

Учёный проекта DART Нэнси Шабо рассказал, что для наблюдения за этим событием будут использованы все возможные ресурсы. В частности, на астероид будут направлены космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», а также научные инструменты миссии Lucy, занимающейся изучением троянских астероидов Юпитера.

Самые подробные данные о столкновении с астероидом должен предоставить крошечный спутник LICIA Cube, который ранее отделился от основного аппарата миссии DART. Последствия удара поможет отследить отдельная миссия Европейского космического агентства Hera, запуск которой планируется на 2024 год.