Москва, , 12:18 — REGNUM Тело новорождённой девочки без видимых телесных повреждений нашли в Москве-реке. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры столицы РФ.

«Утром 24 сентября напротив дома №30 по ул. Борисовские пруды в Москве-реке обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, это недоношенный ребенок. Видимых телесных повреждений нет. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.