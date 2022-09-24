Донецк, , 12:16 — REGNUM В субботу, 24 сентября, все избирательные участки на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией в Донецкой Народной Республике (ДНР) открылись вовремя. Об этом 24 сентября заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Владимир Высоцкий.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам главы ЦИК ДНР, которые приводит РИА Новости, ситуация с проведением референдума является управляемой, а руководство и силовые ведомства республики делают всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность процесса голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что явка на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%.