Донецк, 24 сентября 2022, 12:16 — REGNUM В субботу, 24 сентября, все избирательные участки на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией в Донецкой Народной Республике (ДНР) открылись вовремя. Об этом 24 сентября заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Владимир Высоцкий.
По словам главы ЦИК ДНР, которые приводит РИА Новости, ситуация с проведением референдума является управляемой, а руководство и силовые ведомства республики делают всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность процесса голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что явка на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%.