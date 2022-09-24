Барнаул, , 11:59 — REGNUM Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль расследование уголовного дела по факту хищения денег страховых компаний. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор

Дело было возбуждено по материалам ФСБ. По данным следствия, в 2017–2022 годы в Барнауле действовала организованная группа, члены которой похищали денежные средства страховых организаций.

«Были похищены денежные средства 12 хозяйствующих субъектов на сумму более 11 млн рублей. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Алтайского края», — отметили в надзорном ведомстве.

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