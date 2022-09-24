Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Запасы танков Т-72 у стран Запада иссякают, и они начинают передавать киевским нацистам словенские танки M-55S, созданные на базе советских боевых машин Т-55А, с которыми у ВСУ возникнет проблема. Об этом говорится в опубликованной 23 сентября американским журналом Military Watch статье.

Средний танк «Т-55» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным источника, на танках M-55S стоит основное орудие калибра 105 мм, для которых у киевских боевиков практически нет снарядов.

«Однако полезность М-55 для [Киева] остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися (у ВСУ — ред.) типами боеприпасов», — указывается в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американское издание Politico сообщило, что киевский режим срочно просит западные страны поставить ему современные танки, однако Запад не торопится направлять технику.