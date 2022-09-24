Белгород, , 11:57 — REGNUM Большинство граждан, прибывающих в военкомат Белгорода в рамках частичной мобилизации, идут туда, не дожидаясь повестки. Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны России.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

«В военный комиссариат Белгорода прибывают мобилизованные граждане. Большинство прибывают в военный комиссариат, не дожидаясь повесток», — отмечается в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что в военкомат также самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибывают офицеры запаса, чтобы уточнить, есть ли необходимость в их учетной специальности. Также в мобилизационные отделы прибывают представители различных предприятий для получения повесток на своих работников.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в РФ.