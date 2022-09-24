Токио, , 11:56 — REGNUM Поклонники Dark Souls 3 обратили внимание, что в игре вновь заработал многопользовательский режим, хотя ни студия FromSoftware, ни издатель Bandai Namco не объявляли о том, что им удалось решить его проблему. Об этом 24 сентября сообщает портал GamesRadar.

Dark Souls 3 Скриншот с YouTube

Ранее разработчики опубликовали на страницах Dark Souls 3 в соцсетях объявление о том, что они вынуждены были отключить серверы игры. Позже они пояснили, что проявилась проблема, из-за которой у некоторых геймеров не работал мультиплеер.

Напомним, в январе 2022 года из-за обнаруженной уязвимости онлайн-компонента Dark Souls 3 FromSoftware отключила серверы игры. Компания заново запустила их только спустя семь месяцев, в августе 2022-го.

Читайте ранее в этом сюжете: FromSoftware вновь отключила серверы игры Dark Souls III