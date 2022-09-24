Москва, 24 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Сенатор Владимир Джабаров счёл бредом призыв главы Евросовета Шарля Мишеля исключить Россию из Совбеза ООН.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

«По-моему г-н Мишель бредит. Невозможно исключить из организации страну-основателя этой организации. Это Вам, господин Мишель не Лига наций и не ПАСЕ», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Как только Россия будет исключена из Совбеза ООН, вся эта организация развалится, и навсегда потеряет статус международного института по поддержанию мира на планете, убежден сенатор.