Донецк, , 11:51 — REGNUM Мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. Об этом 24 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Ранее ВСУ обстреляли Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка натовскими снарядами.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:41 — н.п. Орловка — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 10:50 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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