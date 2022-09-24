Москва, , 11:46 — REGNUM Американская компания Apple удалила российский картографический сервис 2ГИС из своего магазина мобильных приложений App Store. 24 сентября об этом сообщили в пресс-службе 2ГИС.

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В компании отметили, что уже установленные приложения работают в обычном режиме. При этом данные в приложении продолжают обновляться в ежедневном режиме.

В 2ГИС порекомендовали пользователям сервиса, владеющим смартфонами iPhone, не удалять это приложение. В магазине приложений для Android-устройств Google Play 2ГИС остаётся доступен для скачивания. Также продолжает работать веб-версия приложения.

«Мы уже ищем способ вернуть 2ГИС в App Store и как только найдём — сразу расскажем вам», — отметили в компании.

Компания 2ГИС принадлежит Сбербанку России. Ранее Apple без каких-либо предупреждений и пояснений удалила несколько приложений российских компаний из своего магазина. В частности, из App Store были удалены приложения российских онлайн-кинотеатров Okko и Premier.

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