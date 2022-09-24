Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. По мнению властей Венгрии, на сегодняшний день самым важным является недопущение превращения напряженности между Россией и НАТО в открытый военный конфликт. Об этом 24 сентября заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто, который находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача — избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведёт нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Сийярто отметил, что он, наряду со многими представителями своего поколения, надеялся никогда не пережить войну, выпавшую на долю его родителей.

«И это ожидание в конце февраля оказалось иллюзией. Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас — это не допустить конфликта РФ и НАТО», — пояснил глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 24 ракеты из РСЗО HIMARS по четырем населенным пунктам Луганской народной республики.