Донецк, , 11:45 — REGNUM ВСУ обстреляли Яковлевку в ДНР. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:30 — н.п. Орловка — н.п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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