Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Портал Screen Rant опубликовал рейтинг десяти лучших фильмов 2022 года в жанре триллера по версии пользователей сервиса Letterboxd. Статья была опубликована 24 сентября на сайте издания.

Глаза страх

Во вторую часть топ-10 вошли картины: «Чёрный телефон» (режиссёр Скотт Дерриксон), «Чрезвычайная ситуация» (Кэри Уильямс), «Преступница Эмили» (Джон Паттон Форд), «Свежатинка» (Мими Кейв) и «Тела, тела, тела» (Халина Рейн). В топ-5 попали фильмы «Быстрее пули» (Дэвид Литч), «Паранормальные» (Эскиль Вогт), «Тринадцать жизней» (Рон Ховард) и «Нет» (Джордан Пил).

Примечательно, что первое место в рейтинге пользователи отдали кинокомиксу «Бэтмен» Мэтта Ривза, который на Letterboxd считается фильмом с элементами триллера.

Напомним, премьера «Бэтмена» состоялась в США 4 марта 2022 года. В фильме снялись такие известные актёры, как Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Сёркис, Колин Фаррел и другие.