Луганск, 24 сентября 2022, 11:41 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили 24 ракеты из РСЗО HIMARS по четырем населенным пунктам Луганской народной республики. Об этом 24 сентября заявила Народная милиция ЛНР.

HIMARS
HIMARS
Defense. gov

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«За прошедшие сутки ВФУ обстреляли населенные пункты Рубежное, Стаханов, Сватово и Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 24 ракеты», — отмечается в заявлении.

В результате обстрелов в Стаханове повреждены помещения культурно-развлекательного центра «Ника» в парке «Горняк», в Рубежном — 2 многоквартирных жилых дома, в Сватово — зернохранилище.

Информация о пострадавших уточняется.