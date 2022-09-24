Бухарест, , 11:38 — REGNUM НАТО не собирается воевать с Россией из-за событий на территории б. УССР, но рассчитывает на деэскалацию с обеих сторон. Об этом 24 сентября заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Клаус Йоханнис Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон… Мы, у которых самая длинная граница с [б. УССР] из всех союзников по НАТО, находимся явно в особом положении, но настроены на любой сценарий», — отметил он во время рабочего визита в США.

Румыния готовится к любому сценарию, но рассчитывает на мирные переговоры между Москвой и Киевом, добавил он.