Закаменский район, Бурятия, , 11:33 — REGNUM В Бурятии огнеборцы ликвидируют два лесных пожара. Возгорания зафиксированы в Закаменском районе и Тункинском национальном парке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

Лесные пожары в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. В борьбе с огнём задействовано 146 человек и 17 единиц лесопожарной техники.

«Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,8 га. На утро 24 сентября работы по тушению лесных пожаров продолжаются», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в республике снят особый противопожарный режим, который действовал с 11 сентября. За этот период в регионе зафиксировано 330 лесных пожаров на общей площади 5,7 тыс. га.

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