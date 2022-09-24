Закаменский район, Бурятия, 24 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Бурятии огнеборцы ликвидируют два лесных пожара. Возгорания зафиксированы в Закаменском районе и Тункинском национальном парке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

Правительство Забайкальского края Лесные пожары в Забайкалье

Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. В борьбе с огнём задействовано 146 человек и 17 единиц лесопожарной техники.

«Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,8 га. На утро 24 сентября работы по тушению лесных пожаров продолжаются», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в республике снят особый противопожарный режим, который действовал с 11 сентября. За этот период в регионе зафиксировано 330 лесных пожаров на общей площади 5,7 тыс. га.