Мелитополь, 24 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Группа диверсантов из чсила киевских нацистов, накануне прорвавшаяся через линию соприкосновения в Запорожской области, уничтожена. Об этом 24 сентября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Василий Рогов в эфире «Соловьев Live».

Mil-lnr.info Уничтоженный диверсант ВСУ

Как напомнил Рогов, накануне произошла попытка прорыва киевской диверсионно-разведывательной группы.

«Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов заявил, что явка на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%.