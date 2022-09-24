Москва, 24 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Сбор гуманитарной помощи для бойцов шестого казачьего полка имени Платова НМ ЛНР объявил военный корреспондент Евгений Лисицын. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 24 сентября.

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

К неравнодушным людям обратился командир шестого казачьего полка Владимир Полуполтинных. Герой ЛНР поблагодарил тех, кто откликнулся на призыв о помощи ранее.

«Хочу поблагодарить наших подписчиков за оказанную нам помощь, мы ее очень ощущаем особенно в последнее время», — сказал Полуполтинных.

Он также сообщает, что необходимо бойцам казачьего полка для помощи на фронте.