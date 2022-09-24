Донецк, 24 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили по Горловке 10 мин. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще шесть снарядов.