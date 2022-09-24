Грозный, , 11:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в спецоперации на территории б. УССР половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых составляет порядка 5 млн человек. Об этом он написал 24 сентября в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физподготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСБ, ФСПП, СВР, ФСО, ФТС, УФСИН, Прокуратура, СК», — отметил он.

По его словам, если оставить половину сотрудников на служебном посту, то вторая половина в количестве 2,5 млн человек «снесет любую западную армию».

Россия в ходе спецоперации на территории б. УССР противостоит по сути блоку НАТО. При этом руководство спецоперацией не применяет основные силы и средства, что вызывает недоумение у Кадырова.

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