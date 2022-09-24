Калуга, 24 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Калужской области за первое полугодие 2022 года рост инвестиций составил 12%. Подписаны 11 новых соглашений на общую сумму 70 млрд рублей. Об этом 23 сентября заявил в Тарусе губернатор Владислав Шапша на традиционной деловой встрече регионального Клуба инвесторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Выступление Владислава Шапши на деловой встрече регионального Клуба инвесторов

Губернатор рассказал инвесторам о мерах, повышающих привлекательность развития бизнеса в области. В их числе — завершение строительства калужской кольцевой автодороги, которая связала три федеральные трассы, расширение газораспределительной инфраструктуры в Малоярославецком и Боровском районах, где промышленность развивается наиболее интенсивно, создание региональной стратегии развития туризма и ряд других.

В этот же день Владислав Шапша провёл ряд рабочих встреч с потенциальными инвесторами и с теми, кто уже приступил к воплощению своих планов. Речь, в частности, шла о создании реабилитационного центра, животноводческих комплексов, строительстве завода по производству фармацевтических препаратов в Обнинске, экологизации цементного производства, а также о создании предприятия по переработке отходов из стекла. Губернатор выразил заинтересованность региона в реализации данных проектов.