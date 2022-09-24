Омск, , 11:26 — REGNUM В сентябре–октябре в Омской области 65 детей-сирот станут обладателями собственных квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предоставление жилья сиротам, Омская область Правительство Омской области

«На сегодняшний день заключены государственные контракты на 204 квартиры: в сельских районах приобретено 143 жилых помещения, в городе Омске — 61. На приобретение 204 квартир из федерального и областного бюджетов направлено 481,46 млн рублей», — отметили в правительстве.

В начала года право на получение жилья реализовали 107 детей-сирот. Всего на эти цели в 2022 году из федерального и областного бюджетов было выделено 632,5 млн рублей.

Квартиры выдавались в Омске, а также на территории 19 муниципальных районов. Часть квартир находятся на разных стадиях оформления в собственность.