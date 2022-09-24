Москва, , 11:24 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 3528 пациентов с COVID-19, также было выявлено 51 269 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять20 746 163.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 111 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 386 662.

При этом уточняется, что на данный момент в стране19 710 599 человек вылечились от нового заболевания, 58 412 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 3915 новых пациентов с COVID-19.