Луганск, , 11:22 — REGNUM В ночь на 24 сентября ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населенному пункту Нижняя Дуванка в Луганской народной республике. Об этом 24 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 02.45 по н.п. Нижняя Дуванка с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — отмечается в сообщении.

Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы — до 80 км.