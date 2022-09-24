Сакский район, Крым, , 11:20 — REGNUM Хлопок газовоздушной смеси произошёл в частном жилом доме в селе Суворово Сакского района Республики Крым утром 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте обрушения дома работают спасатели ГУ МЧС по Республике Крым

Сообщение о происшествии поступило в 06:02, на место были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК «Крым-спас» и «КрымГазСети».

Как установлено, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного жилого дома. По предварительным данным, пострадали два человека.