Москва, 24 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина AppStore. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе компании.

geralt Сервисы

Отмечается, что уже установленные приложения продолжают работать: данные будут ежедневно обновляться. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен.

Ранее на фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из РФ в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды.