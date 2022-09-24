Донецк, , 11:15 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще шесть снарядов. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка натовскими снарядами.

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