Москва, , 11:13 — REGNUM Явка на референдумах в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15%. Об этом 24 сентября заявил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«На вечер [23 сентября] явка в Херсонской области была 15,31% от общего числа избирателей, в это время в Запорожской области — 20,52%. Явка на референдуме в ЛНР — 21,97%. В ДНР — 23,64%», — отметил он на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.

По его мнению, такие цифры показывают серьезную активность избирателей.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался утром 23 сентября. Он продлится до 27 сентября.