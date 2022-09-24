Москва, , 11:11 — REGNUM Специалисты компании «ТЕРРА ТЕХ» (входит в Роскосмос) и ФГБУ «Рослесинфорг» запустили проект по отслеживанию незаконной рубки лесов в Архангельской и Иркутской областях с помощью космической съёмки. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Незаконная рубка леса МВД по Бурятии

Для мониторинга состояния лесов используется система сервиса «Цифровая Земля». Автоматические алгоритмы с использованием технологий искусственного интеллекта позволяют в кратчайшие сроки выявлять факты рубки лесов.

Система автоматически определяет изменения характеристик леса, сравнивая космические снимки за разные периоды времени. Эти данные сверяются с информацией, поступающие от лесного ведомства. Обнаруженные несоответствия позволяют выявить нарушения правил рубки леса.

«Результаты эксперимента показывают, что его имеет смысл масштабировать на земли лесного фонда всех регионов России… Уже сейчас нам удалось достичь 70% роста автоматизации процессов, и мы планируем увеличивать этот показатель», — отметил генеральный директор «ТЕРРА ТЕХ» Максим Болтачев.