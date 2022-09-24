Москва, , 11:09 — REGNUM Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы «трибунале» над жителями России являются изначально предвзятыми и не имеющими ничего общего с реальным правосудием. Об этом 24 сентября заявил представитель министерства иностранных дел РФ.

МИД России Nikita Dezhurny

«Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией», — приводит его слова РИА Новости.

«Его высказывания в поддержку идеи некоего трибунала «для привлечения россиян к ответственности» уже по своим формулировкам изначально предвзяты и не имеют ничего общего с реальным правосудием. Никто не наделял его правом назначать виновных», — также отметил представитель МИД России.

Также он подчеркнул, что полное молчание главы дипломатии ЕС по поводу варварских обстрелов Донецка со стороны ВСУ, в результате чего погибли 16 человек, включая двух маленьких девочек, является свидетельством полной утраты Боррелем какой-либо объективности.

«Обстрелы мирных городов Донбасса продолжаются, им нет конца. И Боррель не выступает с осуждением этих вопиющих актов, не призывает к проведению расследования и наказанию ответственных», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встречу провел встречу с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ)