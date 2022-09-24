Токио, 24 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Японская компания Aniplex анонсировала аниме-сериал на основе визуального романа ATRI: My Dear Moments, который в 2020 году выпустили студии Aniplex. exe и iMel Inc. Об этом 24 сентября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Сценарий к сериалу напишет Асута Конно, участвовавший в реализации многих проектов игровой студии Frontwing, в качестве режиссёра выступит Макото Като (Btooom! , «Школьная форма Акэби»). Пока авторы шоу не назвали дату его премьеры.

Для справки: релиз ATRI: My Dear Moments состоялся 18 июня 2020 года на ПК, на консоли Nintendo Switch и устройствах под управлением iOS и Android — 16 декабря 2021-го. В центре повествования игры находится молодой человек, который из-за трагического инцидента, произошедшего несколько лет назад, потерял мать и лишился ноги.

В его мире происходят катаклизм, в результате которого большая часть территории, на которой проживает человечество, оказывается под водой. Однажды герой спасает девушку-андроида по имени Атри, которая заявляет, что хочет исполнить последнее желание спасителя.