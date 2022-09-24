Донецк, , 11:07 — REGNUM ВСУ обстреляли Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка натовскими снарядами. Об этом 24 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:41 — н.п. Орловка — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 10:50 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за пять минут ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов.

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